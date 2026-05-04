Comicon 2026 la giungla dell’immaginazione che conquista Napoli

Il Napoli Comicon, arrivato alla sua ventiseiesima edizione, continua a crescere e ad ampliare i suoi orizzonti. La manifestazione si svolge in diverse location della città e attira appassionati da tutta Italia, offrendo incontri, mostre e attività legate al mondo del fumetto e dell'illustrazione. L'edizione 2026 si presenta ancora più ricca di eventi e novità, confermando il ruolo di rilievo nel panorama degli eventi culturali dedicati ai media visivi.

di Alessandro Spagnuolo Dopo 26 edizioni, definire il Napoli Comicon una ‘fiera del fumetto’ è ormai riduttivo. L’edizione 2026 ne svela la vera identità: non un singolo evento, ma un ecosistema culturale stratificato dove linguaggi diversi si fondono in un organismo vivo e in continua evoluzione. La kermesse di quest’anno, costruita attorno al tema della “giungla”, ha offerto un’ immagine precisa di ciò che il fumetto e la cultura pop sono diventati oggi: un intreccio fitto di linguaggi, visioni e protagonisti, una foresta di storie dove ogni percorso è una traccia e ogni autore una specie rara da incontrare. I numeri parlano chiaro, 183.000 visitatori, 520 espositori, 480 ospiti, centinaia di eventi, un flusso continuo di pubblico che ha trasformato ogni spazio in un crocevia.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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