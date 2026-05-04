Recentemente, i cross di un calciatore sono diventati un argomento di discussione nella Serie A, attirando l’attenzione degli esperti e dei tifosi. Questo giocatore si distingue per le sue capacità di fornire cross precisi dalla fascia, un aspetto che ha suscitato interesse e analisi nelle partite più recenti. La sua abilità nel mettere in atto questa singola fase del gioco ha contribuito a creare situazioni offensive per la sua squadra, rendendo il suo ruolo ancora più rilevante nel contesto del campionato.

Nel calcio contemporaneo bisogna saper fare tutto: pressare, dribblare, passare la palla, smarcarsi; è vero, ma ci sono ancora calciatori che riescono a esprimersi ad alti livelli soprattutto grazie a un talento specifico e profondo, in un singolo aspetto del gioco. Federico Dimarco è arrivato a 18 assist in una singola stagione di Serie A: nessuno è riuscito a farne tanti nella storia del campionato (secondo i calcoli ufficiali della Lega, che forse non conta due cross leggermente deviati, sono 16, che comunque equivale al record precedente del Papu Gomez). E ci sono ancora tre giornate di Serie A da giocare. È un numero sbalorditivo anche in senso assoluto, se pensiamo che il Parma, dodicesimo in classifica, ha segnato 25 reti.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Come i cross di Dimarco sono diventati un rebus per la Serie A

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