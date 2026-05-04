Colleferro Sistema di frode nel settore dei supermercati tra Palestrina Tivoli e la Capitale La GdF effettua un sequestro preventivo di circa 4,5 mld di euro

Le forze dell'ordine hanno eseguito un sequestro preventivo di circa 4,5 miliardi di euro nel settore dei supermercati tra le zone di Palestrina, Tivoli e la città di Roma. L'operazione è stata condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno agito a seguito di un'indagine riguardante un sistema di frode. La misura si riferisce a un'ampia attività illecita legata alla gestione commerciale di diversi punti vendita.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla L'articolo Colleferro. Sistema di frode nel settore dei supermercati tra Palestrina, Tivoli e la Capitale. La GdF effettua un sequestro preventivo di circa 4,5 mld di euro Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Sistema di frode nel settore dei supermercati tra Palestrina, Tivoli e la Capitale. La GdF effettua un sequestro preventivo di circa 4,5 mld di euro Colleferro. Frode nel settore dei supermercati. La GdF sequestra preventivamente 4,5 mld di euro Notizie correlate GdF Foggia: smantellato sistema di evasione e autoriciclaggio con criptovalute. Sequestro preventivo per oltre 650mila euroLa Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma, ha... Erogazione di fondi del Pnrr, la Gdf esegue sequestro preventivo di beni per 150mila euroI militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Evasione fiscale da 166 milioni; Maxi frode di 166 milioni. Indagato il presidente di PAC 2000, Giovanni Mastrantoni. Roma: disarticolato sistema di frode nel settore della grande distribuzioneLo schema fraudolento era preordinato a far convergere sulla società capofila l'intero carico degli oneri tributari, contributivi e previdenziali, sistematicamente non assolti, a vantaggio delle soc ... ilmetropolitano.it Supermercati e maxi frode fiscale: sequestri per 4,5 milioni a Roma. Lavoratori usati per svuotare le casseUn castello di carta costruito sopra le corsie dei supermercati. Un sistema ingegnoso, ma illegale, che permetteva di abbattere i costi del personale e delle tasse a discapito dell’Erario e dei lavora ... msn.com Esistono pianeti dove un anno intero finisce prima che tu vada a dormire. Non è un'ipotesi teorica. Non è fantascienza. Sono mondi reali, appena scoperti, e orbitano così veloci da far sembrare il tempo stesso una cosa negoziabile. Un sistema di intelligenza a - facebook.com facebook Ho visto il servizio di @PiazzapulitaLA7 sui “privilegi” delle Forze Armate. Più che informazione, però, sembra una semplificazione. Due i temi. Il primo: i circoli militari in zone pregiate. Esistono, se ne può discutere. Ma il loro impatto sui conti pubblici è margin x.com