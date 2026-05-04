Cobolli-Mattarella che risate | Credo sia una copia della coppa
Le squadre italiane di tennis, vincitrici della Coppa Davis e della BJK Cup, sono state ricevute al Quirinale dal presidente della Repubblica. Durante l'incontro, un commento del rappresentante della squadra ha suscitato una reazione ironica, dicendo che la coppa sembrava una copia. Il momento è stato accompagnato da risate e un clima informale, con il presidente che ha ascoltato gli interventi dei presenti.
Le rappresentative delle squadre azzurre di tennis vincitrici della Coppa Davis e della BJK Cup sono state ricevute al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco il momento in cui Flavio Cobolli ed Elisabetta Cocciaretto hanno consegnato una copia dei trofei vinti.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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