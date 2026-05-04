Cobolli-Mattarella che risate | Credo sia una copia della coppa

Le squadre italiane di tennis, vincitrici della Coppa Davis e della BJK Cup, sono state ricevute al Quirinale dal presidente della Repubblica. Durante l'incontro, un commento del rappresentante della squadra ha suscitato una reazione ironica, dicendo che la coppa sembrava una copia. Il momento è stato accompagnato da risate e un clima informale, con il presidente che ha ascoltato gli interventi dei presenti.