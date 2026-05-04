Clamoroso Garlasco | chi è la ragazza di Andrea Sempio Tutta la verità

Da tvzap.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel caso di Garlasco, si torna a parlare della ragazza di Andrea Sempio, una figura che era già stata al centro di indagini e discussioni. Recentemente, sono stati ripescati dal web alcuni messaggi che si suppone siano stati scritti dall’uomo e pubblicati su un forum dedicato alla seduzione. Questi contenuti sono stati oggetto di attenzione nelle ultime settimane e sono stati analizzati dagli inquirenti.

Nel caso del delitto di Garlasco, tornano al centro dell’attenzione alcuni contenuti riemersi dal web: messaggi attribuiti ad Andrea Sempio pubblicati anni fa su un forum “seduzione”. Parole scritte in un contesto privato e informale, ma oggi rilette alla luce di un’indagine che, secondo quanto emerso, avrebbe assunto una nuova direzione. Il punto più discusso è il riferimento, all’interno di quei post, a una presunta “ossessione” per una ragazza, descritta con termini tipici di quel linguaggio di community. La vicenda è diventata particolarmente delicata dopo il cambio di impostazione investigativa: la Procura di Pavia avrebbe infatti modificato il quadro accusatorio nei confronti di Sempio, ipotizzandolo come unico autore dell’omicidio di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Clamoroso Garlasco: chi è “la ragazza di Andrea Sempio”. Tutta la verità

Delitto di Garlasco: la verità sullo scontrino di Andrea Sempio

Video Delitto di Garlasco: la verità sullo scontrino di Andrea Sempio

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Una raccolta di contenuti

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