Civitavecchia cantieri Ater verso il traguardo | via XVI Settembre pronta entro dicembre

A Civitavecchia, i lavori nei cantieri Ater continuano con progressi significativi, in particolare in via XVI Settembre, dove sono stati investiti oltre 6 milioni di euro. Le operazioni sono in corso da diversi mesi e si avvicinano alla conclusione, con i lavori che si sono ormai fatti notare anche dall’esterno. La consegna dell’intervento è prevista entro dicembre, segnando un passo importante per il completamento del progetto.

Civitavecchia, 4 maggio 2026 – I cantieri Ater procedono a ritmo sostenuto verso il traguardo e il segnale più evidente arriva da via XVI Settembre, un intervento da oltre 6 milioni di euro, dove il cantiere delle due sagome è entrato in una fase ormai pienamente visibile anche dall’esterno. Il posizionamento della bandiera in cima alla struttura conferma infatti il raggiungimento della quota più alta dell’edificio e il passaggio progressivo verso le lavorazioni successive, dalla chiusura delle strutture alle tamponature, fino agli impianti e alle finiture. Un avanzamento importante per un intervento che, dopo le difficoltà iniziali – dalla...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Ex Veneta, verso la fine dei lavori. Il calendario delle riaperture: "Opere concluse entro dicembre"I cantieri per l’interramento dell’ex Veneta, la linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore, si avviano verso la conclusione. Calcio, ciclabile pronta entro la primavera: al via i cantieri su centro sportivo e palestraIl taglio del nastro del collegamento con la passerella sull’Oglio è previsto tra marzo e aprile, meteo permettendo. Contenuti utili per approfondire Cantieri Ater, via XVI Settembre entra nella fase decisivaCantieri Ater, via XVI Settembre entra nella fase decisiva. Civitavecchia - Proseguono i lavori anche Pinqua, Baccelli e Tolfa ... tusciaweb.eu Civitavecchia – Proroghe per i cantieri Pnrr: nuove scadenze per via XVI Settembre e San LiborioCIVITAVECCHIA - Slittano i termini per alcuni interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza a Civitavecchia. Riguardano in particolare i ... etrurianews.it