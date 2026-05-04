Circoscrizioni Cantarella | Dalla manutenzione alla partecipazione così rilanciamo il territorio
Nel periodo in cui si svolgono le campagne elettorali per le amministrative, torna il tema delle circoscrizioni nel capoluogo calabrese. ReggioToday ha dedicato spazio ai diversi candidati che si contendono la presidenza dei nuovi municipi, mentre le istituzioni si preparano a riattivare le funzioni delle circoscrizioni, con un focus sulla manutenzione e sulla partecipazione della comunità locale.
Nel pieno della campagna per le elezioni comunali e con il ritorno delle circoscrizioni a Reggio Calabria, ReggioToday continua a dare spazio ai candidati alla presidenza dei nuovi municipi cittadini. Un’occasione per approfondire programmi, visioni e priorità di chi si propone di guidare i.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie correlate
Circoscrizioni, Muraca: "Un patto di comunità per unire il territorio dalla collina allo Stretto"Nella circoscrizione II Reggio Est (Trabocchetto-Condera-Spirito Santo; Ortì-Podargoni-Terreti; Cannavò-Mosorrofa-Cataforio) il centrosinistra è...
Circoscrizioni, Chirico: "Ascolto, partecipazione e sviluppo per rilanciare i quartieri"Si presenta come una proposta di rinnovamento e impegno per il territorio di Reggio Calabria la candidatura di Emanuela Chirico per la III...