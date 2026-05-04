Cima dei Preti appiglio ceduto | soccorso in parete per un ventenne

Un giovane di circa vent'anni è stato soccorso in parete sulla Cima dei Preti dopo che un appiglio sulla via normale si è improvvisamente staccato. Il compagno del ragazzo è riuscito a chiamare i soccorsi, che sono intervenuti per recuperare il ferito. L’incidente ha coinvolto un punto di ancoraggio che ha ceduto durante l’arrampicata, rendendo necessario l’intervento di un team di soccorso alpino.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il compagno a chiamare i soccorsi in parete?. Cosa ha causato il cedimento improvviso dell'appiglio sulla via normale?. Come sono riusciti i tecnici a recuperare il ragazzo dalla roccia?. Quali sono le condizioni attuali del giovane trasportato a Udine?.? In Breve Chiamata al numero 112 effettuata alle 5:30 dal compagno di cordata.. Soccorso tecnico coordinato tra stazione Valcellina ed elicottero regionale.. Trasporto d'urgenza del ventunenne presso l'ospedale di Udine.. Cedimento roccioso avvenuto a 1400 metri dopo il bivacco Greselin.. Un giovane ventunenne veneto è finito in una situazione pericolosa a 1400 metri di quota nella zona della Cima dei Preti, dopo che un appiglio si è improvvisamente staccato durante la salita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cima dei Preti, appiglio ceduto: soccorso in parete per un ventenne Notizie correlate Leggi anche: Cede un appiglio, ferito alpinista 21enne: stava scalando Cima dei Preti Soccorso in parete sul Cuneese: due escursionisti salvati dal verricelloUn intervento di estrema complessità si è concluso con il salvataggio di due escursionisti, rimasti bloccati su un terreno impervio del Cuneese nel... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Prof disabile licenziata deve 18mila euro allo Stato per stipendi percepiti per errore: È in difficoltà economica; Romina Power: Al Bano mi suggerì di farmi un ritocchino… forse servirebbe a lui, al cervello. Mia suocera? Pensava fossi una zoc*ola,... Cede l’appiglio durante l’escursione: paura in quota, escursionista precipita a CimolaisCIMOLAIS (PN) - Intervento all’alba in quota per il Soccorso Alpino della stazione Valcellina, chiamato a operare insieme all’elisoccorso regionale dopo la caduta di un giovane escursionista lungo la ... nordest24.it Cima dei Preti, precipita per il cedimento di un appiglio: salvato 21enne veneto(cs CNSAS FVG) - Questa mattina la stazione Valcellina del Soccorso Alpino è intervenuta assieme all'Elisoccorso regionale per una caduta avvenuta in quota. L'attivazione da parte di Sores è arrivata ... triestecafe.it Michael Jackson torna in cima: in questo momento è l’artista numero 1 al mondo. Un’icona senza tempo che continua a dominare classifiche e ascolti globali. La sua musica non smette di lasciare il segno. Tu quale brano metti subito in play #RadioDOC - facebook.com facebook