Chianti Lovers Week 2026

La Chianti Lovers Week 2026 si svolgerà come evento dedicato al vino Chianti, coinvolgendo vari territori, produttori e realtà locali. L’iniziativa prevede un calendario di appuntamenti distribuiti in diverse località, con attività legate alla promozione del vino e della cultura locale. La manifestazione si svolgerà nel corso di una settimana, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni e le tradizioni della zona.

Una settimana dedicata al vino Chianti che coinvolge territori, produttori e realtà locali in un ricco calendario di appuntamenti diffusi. La nasce dalla collaborazione tra le sottozone del Chianti e le organizzazioni territoriali, che coordinano eventi e iniziative nei.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Chianti Lovers Week, tappa in Fraternita Notizie correlate Arezzo, arriva la Chianti Lovers Week: arte, vino e cultura al centro della Chianti Arezzo Art ExperienceArezzo, 4 maggio 2026 – Arezzo, arriva la Chianti Lovers Week: arte, vino e cultura al centro della Chianti Arezzo Art Experience. Chianti Lovers Week itinerante: "Un viaggio nei nostri territori"Il vino continua a offrire spunti e iniziative che vale la pena segnare in agenda. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Montespertoli debutta nella Chianti Lovers Week: evento il 3 maggio; Chianti Lovers Week 2026; La Chianti Lovers Week. Degustazioni, aperitivi e cene in centro storico; È l'ora di Chianti Lovers Week: un calendario itinerante di eventi nelle principali città toscane. Chianti Lovers Week, da Firenze a Siena, da Prato a Montespertoli, da Pistoia e Arezzo: dal 3 al 9 maggio il vino diventa un’esperienza itineranteDegustazioni, concerti, visite al museo e passeggiate per la seconda edizione della manifestazione organizzata dal Consorzio Vino Chianti. Il presidente Busi: Non eventi per addetti ai lavori, ma una ... maremmanews.it Arezzo, arriva la Chianti Lovers Week: arte, vino e cultura al centro della Chianti Arezzo Art ExperienceAl via la seconda edizione della manifestazione organizzata dal Consorzio Vino Chianti: il 9 maggio una giornata speciale al Museo Fraternità dei Laici ... msn.com Arriva la Chianti Lovers Week: tre giorni tra cantine, degustazioni e incontri con le eccellenze dei Colli Senesi.. - facebook.com facebook