Gabriele Piemonti, marito di Ambra Orfei e padre di Ginevra, è scomparso il giorno di Natale. Prima di incontrare l’attrice, Piemonti era conosciuto come un personaggio di spicco nella scena della vita notturna italiana, contribuendo a trasformare la Riviera Romagnola in un luogo di riferimento per il divertimento. La sua morte è stata descritta come un evento terribile da chi lo conosceva.

Già prima di conoscere Ambra Orfei, Gabriele Piemonti era un volto noto, un vero rivoluzionario della vita notturna italiana, che ha trasformato la Riviera Romagnola nel palcoscenico di un sogno collettivo. Imprenditore e visionario, ha saputo leggere e anticipare le tendenze del clubbing internazionale, legando il suo nome e il suo intuito a templi del divertimento come il Cocoricò e il Prince di Riccione negli anni del loro massimo splendore. È proprio nell’ambito dell’organizzazione di un evento che è avvenuto il primo incontro con Ambra Orfei, proprietaria di un’agenzia di artisti circensi: “Mi chiama perché voleva organizzare una serata a tema animali strani, voleva dipingere gli artisti da animali e installare una grande gabbia (.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi era Gabriele Piemonti, il marito di Ambra Orfei e padre della figlia Ginevra: “È morto il giorno di Natale, è stato orribile”

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