Killian Nielsen, figlio dell’attrice Brigitte Nielsen, ha affrontato un passato difficile legato all’alcolismo. In alcune dichiarazioni, ha raccontato di come la presenza della compagna, Laura Barbieri, gli abbia dato supporto e aiuto nel superare i momenti più complicati. La coppia è insieme da diversi anni e ha condiviso pubblicamente il ruolo di lei nel percorso di recupero di lui.

Killian Nielsen, figlio di Brigitte Nielsen, ha vissuto in passato dei momenti molto complessi. Dai 23 ai 27 anni è stato dipendente dall’alcol e a salvarlo è stato l’amore di una donna, Laura Barbieri, che lo ha aiutato ad affrontare la sua dipendenza e a riprendere in mano la sua vita, che stava purtroppo gettando via. Proprio grazie a Laura Barbieri, Killian ha trovato la forza di rialzarsi e di tornare a sorridere, come ha ammesso lui stesso. Killian racconta: “ Fino ai miei 13 anni è andato tutto bene, poi, a quell’età, quando mia mamma si separò da Raul (Meyer, ndr) , con cui è stata sposata 13 anni, lei è andata a vivere negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la compagna di Killian Nielsen, Laura Barbieri: “Lei mi ha salvato dal buio dell’alcolismo”

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