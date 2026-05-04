Che cos' è la stagflazione

La stagflazione è un fenomeno economico che si manifesta quando un'economia attraversa contemporaneamente un periodo di stagnazione, con scarsa crescita o recessione, e un aumento generale dei prezzi, cioè inflazione. Si tratta di una situazione in cui l'inflazione e la bassa crescita si verificano insieme, creando difficoltà per le politiche di intervento tradizionali. Questo fenomeno è considerato insolito perché le due dinamiche si verificano in contemporanea, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe in condizioni normali.

In condizioni normali, l’inflazione si sviluppa quando la domanda supera l’offerta: se beni e servizi non bastano a soddisfare i consumatori, i prezzi salgono. Al contrario, quando l’economia rallenta o entra in stagnazione, la domanda tende a diminuire e i prezzi dovrebbero stabilizzarsi o scendere. La stagflazione rompe questo schema: si verifica quando l’economia cresce poco o si contrae, ma i prezzi continuano comunque a salire. Il campo largo non ha ancora leader, programmi e idee. Per questo spera che il governo Meloni duri fino al termine della legislatura, infrangendo ogni record. Nonostante le accuse di Renzi, Conte e Schlein. Crisi, Meloni: «Non è solo un insieme di problemi.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Che cos'è la stagflazione Ansa EXPLAINER - Cos'e' la stagflazione Notizie correlate Leggi anche: Cos’è la stagflazione e perché ora può essere un pericolo per tutti: l’Europa ha scorte d’energia per 90 giorni Leggi anche: "Che cos’è l’amore? Che cos’è l’affetto?" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rischio stagflazione e petrolio a 150 dollari, difesa e auto pronti a duettare. Cosa c’è sotto la lente degli analisti; Ansa EXPLAINER - Cos'e' la stagflazione; Ansa EXPLAINER - Cos'e' la stagflazione; Ansa EXPLAINER - Cos'e' la stagflazione. Stagflazione: perché la guerra in Medio Oriente spaventa i mercati e gli effetti concreti sulla nostra vita quotidianaLa guerra in Medio Oriente ha riportato al centro della scena economica globale un rischio che per anni era sembrato archiviato: la stagflazione. L’impennata del prezzo del petrolio, tornato ... greenme.it Ansa EXPLAINER - Cos'e' la stagflazioneAnsa EXPLAINER - Cos'e' la stagflazione ... msn.com Sei villaggi friulani hanno il DNA più isolato d'Europa, più dei Sardi. Non i Sardi. Non i Baschi. Non i Finlandesi del Nord. Sei villaggi nel mezzo del Friuli-Venezia Giulia superano tutti e tre — e fino a qualche anno fa nessuno lo sapeva. I villaggi si chiamano S - facebook.com facebook