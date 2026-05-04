Cesena ospita il Biodiversy Fest | al museo dell' ecologia tre appuntamenti dedicati a benessere scienza e natura

A Cesena prende il via il Biodiversy Fest, un evento che si svolge al museo dell’ecologia e che prevede tre incontri dedicati a temi come benessere, scienza e natura. Il festival, intitolato “BiodiversyFest 2026 – Biodiversità in Festa”, si svolgerà nel mese di maggio e trasformerà la Romagna in un grande spazio di eventi all’aperto. L’iniziativa si concentra sulla biodiversità e il suo ruolo nel rapporto tra uomo, ambiente e comunità.

La biodiversità come chiave per ripensare il rapporto tra uomo, ambiente e comunità: nasce da questa consapevolezza il “BiodiversyFest 2026 – Biodiversità in Festa", il festival diffuso che nel mese di maggio trasformerà la Romagna in un grande laboratorio a cielo aperto. Tra i protagonisti di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Ecco il Biodiversy Fest, la Romagna festeggia la vita sul Pianeta: a Cesena tanti eventi e approfondimentiIn un tempo in cui la crisi climatica e la perdita di biodiversità impongono un cambio di paradigma, la Romagna risponde con un progetto che unisce...