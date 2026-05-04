Cesena Basket gran finale al Palaippo | caduta con i Gardens

Al Palaippo di Cesena si è conclusa con una sconfitta la partita del Cesena Basket contro i Gardens. La squadra ha subito un deciso calo nel terzo quarto, che ha permesso agli avversari di mettere a segno un vantaggio significativo. Durante la gara sono emersi alcuni giovani giocatori che hanno mostrato spunti di talento, contribuendo a mantenere vivo l’interesse per il proseguimento della stagione.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il Cesena a ribaltare il terzo quarto?. Chi sono i giovani talenti che hanno brillato al Palaippo?. Perché la sconfitta non incide sul futuro del Cesena Basket?. Quali giocatori bolognesi hanno deciso il finale della partita?.? In Breve Valgimigli 15 punti e Signorini 14 guidano l'offensiva romagnola al Palaippo.. Cesena realizza 7 triple su 11 tentativi nel terzo quarto per il pareggio.. I Gardens di Morra chiudono con 13 punti di vantaggio dopo il parziale 17-7.. Trombetti segna 15 punti mentre Paoloni ne aggiunge 10 per i bolognesi.. Il Palaippo ospita il Cesena Basket 2005 contro i Gardens di Bologna in una sfida che, pur non influenzando le classifiche, ha regalato sport di qualità e volti nuovi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cesena Basket, gran finale al Palaippo: caduta con i Gardens Notizie correlate Sconfitta indolore per il Cesena Basket: i Gardens passano al Palaippo nell'ultima di campionatoUltima gara di campionato: in scena la Palaippo con la sfida ai Gardens di Bologna, ininfluente per entrambe per la rispettiva posizione in... Basket Under 15, al Palaippo di Cesena un torneo interregionale: si sfidano quattro formazioniDa venerdì 1 a domenica 3 maggio, alla Palestra Ippodromo di Cesena, sarà in programma un importante evento a livello nazionale di basket giovanile. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Divisione Regionale 1: Edil Mius Anzola Basket – Cesena Basket 2005 62-66; CALCIO: Difesa fragile e tanti errori: il Cesena Femminile cade sul 2-5; La Cesena 2005 fa festa | Salvezza sofferta e bella. Basket Under 15, al Palaippo di Cesena un torneo interregionale: si sfidano quattro formazioniDa venerdì 1 a domenica 3 maggio, alla Palestra Ippodromo di Cesena, sarà in programma un importante evento a livello nazionale di basket giovanile ... cesenatoday.it Basket femminile, la Nuova Virtus Cesena batte la Vis Rosa Ferrara senza mai rischiare nullaVince la Nuova Virtus Cesena, senza mai rischiare nulla contro la Vis Rosa Ferrara, andando a +10 già nel finale del primo quarto, chiuso poi sul 25-17, per poi arrivare all'intervallo in doppia cifra ... cesenatoday.it Sconfitta indolore per il Cesena Basket: i Gardens passano al Palaippo nell'ultima di campionato #Cesena - facebook.com facebook