A Cavriglia, la rassegna Primavera a Teatro torna con il titolo “Solo morti”. L’evento si svolgerà nell’ambito di un calendario promosso dal Comune di Cavriglia in collaborazione con Materiali Sonori. La manifestazione è prevista per il 4 maggio 2026 e si terrà nell’ambito della programmazione culturale della città. La rassegna prevede vari appuntamenti teatrali dedicati a diverse tematiche.

Arezzo, 04 maggio 2026 – Nuovo appuntamento per la rassegna Primavera a Teatro, promossa dal Comune di Cavriglia in collaborazione con Materiali Sonori. Sabato 9 maggio alle ore 21.30, sul palco salirà l’Associazione Culturale Paro Paro con la commedia “Solo morti” di Alessandro Giuseppe Tedesco, per la regia di Manola Rosadini. Lo spettacolo, prodotto dalla stessa associazione, è affidato al gruppo teatrale interno Prestavoce, fondato e diretto da Rosadini, realtà ormai stabile nel panorama teatrale amatoriale del territorio. La compagnia è composta dagli attori Daniele Frattasio, Marco Zangheri, Cristina Corsi, Fabio Macerini, Chiara Berchielli, Carla Carnevali, Elisabetta Bianchi e Silvia Brandini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavriglia, “Solo morti” a Primavera a Teatro

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