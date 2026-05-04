A Catanzaro, un esponente ha espresso preoccupazione riguardo a episodi di molestie avvenuti nel centro cittadino. La persona ha segnalato ufficialmente il degrado lungo il Corso e ha denunciato comportamenti inaccettabili. Le autorità stanno indagando sui fatti e stanno esaminando le denunce presentate per fare chiarezza sulla situazione. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e le forze dell’ordine stanno monitorando la zona.

? Cosa scoprirai Come si sono verificati gli episodi di molestia nel centro?. Chi ha denunciato ufficialmente il degrado lungo il Corso?. Quali misure concrete chiedono i residenti per proteggere i giovani?. Perché le autorità non hanno ancora fermato la deriva urbana?.? In Breve Servizio televisivo Fuori dal Coro documenta molestie lungo il Corso di Catanzaro.. Giuseppe Corapi del gruppo I Quartieri Catanzaresi chiede maggiore presenza delle forze dell'ordine.. Il gruppo richiede monitoraggio costante e presidi per proteggere i giovani cittadini.. La discrepanza tra politiche sociali e realtà urbana colpisce il centro cittadino.. Giuseppe...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro, l’allarme di Corapi: “Le molestie nel centro sono intollerabili

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