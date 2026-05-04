Cassino International Street Food
A Cassino, il centro cittadino si anima con l’arrivo dell’International Street Food, un evento che si svolge nella piazza principale. La manifestazione, nota come il più grande festival itinerante dedicato al cibo di strada di qualità in Italia, torna a richiamare visitatori e appassionati. La location scelta è Piazza Labriola, dove le bancarelle di diverse cucine internazionali offriranno specialità provenienti da vari paesi.
Il centro della città si prepara a trasformarsi in una cucina internazionale "on the road". Torna a Cassino, nella cornice di Piazza Labriola, la tappa dell'International Street Food, il più importante festival itinerante d'Italia dedicato al cibo di strada di qualità. Dall'8 al 10 maggio, un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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