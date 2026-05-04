Cassazione smonta parte della sentenza | confische da rifare Scattano 2 assoluzioni processo riaperto per 3

La Corte di Cassazione ha pubblicato una sentenza che riguarda un procedimento penale con cinque imputati campani, accusati di associazione mafiosa, riciclaggio, violenza privata e confische patrimoniali. La decisione ha portato alla revisione di alcune parti della condanna, con la conferma di due assoluzioni e la riapertura del processo per altri tre imputati. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini su reimpieghi illeciti di patrimoni.

La Suprema Corte di Cassazione ha depositato la sentenza relativa a un articolato procedimento penale che vede coinvolti cinque imputati campani, chiamati a rispondere, a vario titolo, di associazione mafiosa, riciclaggio, violenza privata e confische patrimoniali per presunti reimpieghi illeciti.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Canile di Sant’Ilario, la Cassazione annulla le assoluzioni per gli imputati: processo da rifareLo scorso 16 aprile la Corte di cassazione ha annullato la sentenza con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria a ottobre 2025 aveva assolto tutti... Droga tra Calabria e Messina, la Cassazione annulla una condanna: processo in parte da rifareNuovo sviluppo giudiziario nell’ambito del procedimento legato all’operazione antidroga “Impasse”, l’inchiesta coordinata dalla Direzione... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Spazi amministrativi autonomi lontani dagli interessi della camorra: la Cassazione smonta l'inchiesta sul patto tra politica e clan; Pista nera? Nessuna nuova indagine disposta dalla Cassazione: parla De Luca che smonta il teorema Scarpinato e i 5S; Voli, ora puoi ottenere fino a 600 euro di rimborso in caso di ritardo anche se per maltempo: nuova sentenza; L'avvocato non pagato può rivalersi sulla controparte se la causa finisce senza sentenza?. Pista nera? Nessuna nuova indagine disposta dalla Cassazione: parla De Luca che smonta il teorema Scarpinato e i 5SIl Procuratore di Caltanissetta ha sottolineato di aver escluso, davanti alla Commissione Antimafia, solo la rilevanza del filone di indagine riguardo il concorso nella strage di Capaci di Stefano Del ... msn.com Spazi amministrativi autonomi lontani dagli interessi della camorra: la Cassazione smonta l'inchiesta sul patto tra politica e clan Rese note le motivazioni con cui la Suprema Corte ha respinto il ricorso della Procura sul sindaco Pirozzi, la vice Biondo, l'ex asse - facebook.com facebook “Pista nera Nessuna nuova indagine disposta dalla Cassazione”: parla De Luca che smonta il teorema Scarpinato e i 5S x.com