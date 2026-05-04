Durante un intervento televisivo, il conduttore ha chiesto chiarimenti sulla vicenda relativa a una testimonianza riguardante un possibile incontro di un ministro con una fonte in Uruguay. Il conduttore ha affermato di aver riferito che una persona avrebbe visto il ministro nel ranch di Cipriani nei primi giorni di marzo. Successivamente, ha presentato le sue scuse pubbliche, riconoscendo di aver fornito una notizia non verificata e dicendosi disposto a assumersi le responsabilità.

AGI - "Sono stato accusato di aver dato una notizia non verificata. Che cosa ho detto? Ho detto: 'Siamo sulle tracce di una testimonianza raccolta in queste ore dove una fonte ci ha detto di aver visto Nordio i primi giorni di marzo in Uruguay e di averlo visto nel ranch di Cipriani. Stiamo verificando una pista e quindi la prendiamo col beneficio dell'inventario'. Ora, sicuramente sono caduto in un eccesso, mi copro il capo di cenere. Tuttavia non ho dato una notizia non verificata, ma ho detto: 'Stiamo verificando una notizia', che è una cosa un po' diversa". Così, Sigfrido Ranucci, durante la puntata di ieri di Report, si è scusato e ha chiarito la sua posizione.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Caso Minetti, Ranucci si scusa con Nordio: "Mi copro il capo di cenere"

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