Casaidea in mostra novità che coniugano sartorialità e artigianalità

A Milano si è appena aperta la fiera Casaidea, dedicata alle novità nel settore dell’arredamento e dell’interior design. La manifestazione vede la partecipazione di mobilieri e artigiani provenienti da diverse regioni, che presentano le loro ultime creazioni e soluzioni per l’abitare. Sono esposte diverse produzioni che combinano tecniche artigianali tradizionali con un tocco di sartorialità, offrendo un’ampia gamma di prodotti per gli spazi domestici.

(Adnkronos) – Le migliori soluzioni per l’abitare, proposte da mobilieri e artigiani provenienti da tutta Italia, tornano in scena alla Fiera di Roma, dal 9 al 17 maggio, con Casaidea, giunta alla sua 51a edizione, che porta in mostra novità e idee per arredare e ristrutturare spazi interni ed esterni. La manifestazione, organizzata da Moa. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Range Rover Pearl of Tay: alla Milano Design Week la one-off che celebra l'artigianalitàPer il secondo anno consecutivo Range Rover è presente alla Milano Design Week con uno spazio che ripercorre a 360 gradi la storia del marchio... L’artigianalità che vince: quando Stellan Skarsgård preferì il trucco prostetico alla CGI in ‘Pirati dei Caraibi’Lo sapevi che Stellan Skarsgård è stato l’unico attore di Pirati dei Caraibi – la maledizione del forziere fantasma a scegliere il trucco prostetico... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Casaidea 2026 Roma: quando, dove, biglietti, come arrivare. Casaidea, in mostra novità che coniugano sartorialità e artigianalitàLe ultime tendenze dell’arredo sposano un approccio progettuale volto a migliorare il benessere psicofisico di chi vive gli ambienti e la sicurezza domestica ... adnkronos.com Casaidea 2026: dal 9 al 7 maggio 2026 le novità per arredare alla Fiera di RomaPer chi è in cerca di idee per rinnovare spazi interni ed esterni della propria abitazione, alla fiera di Roma in mostra le migliori proposte delle aziende del settore. Presenti anche soluzioni di art ... cosedicasa.com