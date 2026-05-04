Negli ultimi tempi, sempre più famiglie si trovano sopraffatte dai debiti, spesso di entità superiore rispetto alle loro possibilità di pagamento. Un rappresentante del settore del consumerismo ha chiesto l’introduzione di regole più eque per sostenere chi si trova in difficoltà finanziarie, mentre un rappresentante di un’associazione di tutela dei consumatori ha sottolineato l’esigenza di procedure più rapide per migliorare le condizioni di vita di chi si trova in questa situazione.

Sovraindebitamento in crescita in tutta Italia, la proposta di riforma presentata dalla parlamentare Letizia Giorgianni renderebbe più efficace e accessibile la gestione. “Il sovraindebitamento coinvolge sempre più famiglie cosiddette normali, che non riescono più a far fronte ai debiti perché non proporzionati al reddito disponibile”. È quanto evidenzia Elvira Carpentieri, responsabile dello ‘Sportello Ripartenza’ di Consumerismo, sottolineando come le cause siano molteplici: perdita del lavoro, malattie, separazioni coniugali, chiusura di attività, aumento del costo della vita e dei tassi di interesse. “Ci troviamo di fronte a una fragilità economica crescente, in cui le entrate non riescono più a sostenere le uscite”, aggiunge.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Carpentieri (Consumerismo): “Regole eque per aiutare le famiglie indebitate”. Cacciola (Ond): Rendere le procedure più rapide e recuperare una condizione di vita dignitosa”

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