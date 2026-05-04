Dal primo maggio 2026, Amsterdam è diventata la prima capitale al mondo a proibire nei cartelloni pubblicitari le promozioni di carne e di prodotti fossili. La decisione riguarda gli spazi pubblicitari all’interno del territorio cittadino e mira a limitare la pubblicità di questi settori. La misura è stata adottata per ridurre l’esposizione a messaggi pubblicitari relativi a prodotti considerati dannosi per l’ambiente e la salute.

Dal 1° maggio 2026 Amsterdam è diventata la prima capitale al mondo a vietare negli spazi cittadini le pubblicità di carne e prodotti fossili. Niente più hamburger sulle pensiline dei tram, voli low cost nelle stazioni della metro, auto a benzina sui cartelloni cittadini. Vietate anche le crociere e i contratti per il riscaldamento a gas. La metropoli dichiara così guerra al cambiamento climatico, con una decisione che è destinata a fare scuola in tutto il Vecchio Continente e che segue l’esempio di altri centri olandesi. La proposta di Jenneke van Pijpen (GroenLinks) e Anke Bakker (Partij voor de Dieren) è stata approvata dal consiglio comunale il 22 gennaio 2026 con 27 voti a favore e 17 contrari, nonostante gli avvertimenti di JCDecaux, colosso mondiale della pubblicità.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Carne e combustibili vietati nelle pubblicità, Amsterdam ha un primato mondiale

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