Carcheri torna la sfida delle carrettelle | sfida tra ingegno e velocità

A Carcheri torna la sfida delle carrettelle, una competizione tra residenti che mette alla prova l’ingegno e la velocità. I partecipanti devono costruire mezzi da corsa utilizzando solo materiali di recupero, rispettando regole tecniche specifiche. La gara si svolge in un percorso stabilito, e la sfida si concentra sulla capacità di progettare e realizzare veicoli veloci con risorse limitate. La manifestazione attira ogni anno molti appassionati del quartiere.

? Cosa scoprirai Come si costruiscono mezzi da corsa con soli materiali di recupero?. Quali sono le regole tecniche per partecipare alla gara dei residenti?. Chi garantirà la sicurezza lungo i 600 metri di discesa?. Cosa deciderà la continuità di questo evento dopo quindici anni?.? In Breve Percorso di 600 metri con pendenza media del 4,3% tra cimitero e circolo.. Cinque manche previste tra ricognizione ore 10:00 e ultima gara ore 16:30.. Protezione civile di Ginestra Fiorentina e Radio Associazione Valdelsa coordinano la sicurezza.. Mezzi locali limitati a 50 unità con peso massimo di 50 kg.. Il Circolo ARCI B. Mancini organizza la gara delle discese delle carrettelle a Carcheri domenica 24 maggio 2026, riportando in strada una tradizione ferma da quindici anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carcheri, torna la sfida delle carrettelle: sfida tra ingegno e velocità Notizie correlate Gara delle Carrettelle di Carcheri 2026Ritorna domenica 24 maggio la gara delle discese delle Carrettelle a Carcheri, una tradizione che è ritornata in vita l’anno scorso dopo 15 anni di... Pallanuoto, torna la sfida a distanza tra Pro Recco e Brescia in Serie A1. Salerno-Ortigia sfida delicata in zona play-outDopo la pausa per la World Cup torna con un turno infrasettimanale la regular season della Serie A1 di pallanuoto maschile: il 21° turno è già...