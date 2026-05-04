Il 22 aprile scorso, un carabiniere di 25 anni si è suicidato nella città ligure. La procura ha disposto il sequestro dei cellulari personale e di servizio dell’uomo, nel tentativo di chiarire le circostanze della tragedia. I genitori della vittima hanno espresso dubbi sull’assenza di responsabilità proprie, sostenendo che qualcun altro avrebbe potuto averlo istigato. La vicenda è al centro di indagini in corso.

La Spezia, 4 maggio 2026 – La pm del tribunale della Spezia Monica Burani ha disposto il sequestro del cellulare personale di quello di servizio di Giovanni Sparago, il carabiniere di 25 anni originario di Caserta che il 22 aprile scorso si è tolto la vita mentre si trovava nella cittadina ligure. L’inchiesta sulla morte è scattata per compiere quegli accertamenti investigativi finalizzati a verificare l'ipotesi di istigazione al suicidio, così come sostengono i genitori del 25enne e i loro legali di fiducia, gli avvocati Gaetano e Raffaele Crisileo. La richiesta al tribunale Proprio i legali hanno depositato una richiesta alla procura...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carabiniere morto suicida, sequestrati i cellulari. I genitori non hanno dubbi: “Qualcuno lo ha istigato”

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