Cantautore casertano ' sbarca' su Rai 1 ospite del programma ‘Da noi a ruota libera’ | FOTO
Un cantautore della provincia di Caserta è stato ospite del programma televisivo su Rai 1 ‘Da noi... a ruota libera’. L’artista ha portato sul palco musica autentica e ha condiviso la propria esperienza davanti alla telecamera. La partecipazione è avvenuta in diretta, attirando l’attenzione del pubblico e della stampa locale. La sua presenza sul grande schermo segna un momento importante nella sua carriera artistica.
Dalla provincia di Caserta al palcoscenico di Rai 1, con la forza delle idee e della musica autentica. Pietro Falco, artista casertano originario di Parete, protagonista nel programma ‘Da noi. a ruota libera’, condotto da Francesca Fialdini, portando in televisione nazionale la sua storia.🔗 Leggi su Casertanews.it
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