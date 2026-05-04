Cantautore casertano ' sbarca' su Rai 1 ospite del programma ‘Da noi a ruota libera’ | FOTO

Un cantautore della provincia di Caserta è stato ospite del programma televisivo su Rai 1 ‘Da noi... a ruota libera’. L’artista ha portato sul palco musica autentica e ha condiviso la propria esperienza davanti alla telecamera. La partecipazione è avvenuta in diretta, attirando l’attenzione del pubblico e della stampa locale. La sua presenza sul grande schermo segna un momento importante nella sua carriera artistica.