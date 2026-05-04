Cancellati dodicimila voli previsti a maggio e siamo solo all’inizio

A maggio sono stati cancellati oltre dodicimila voli previsti, secondo un’analisi di Cirium, società specializzata nel settore. Questi voli avrebbero dovuto offrire circa due milioni di posti, ma sono stati annullati dalle compagnie aeree di livello internazionale. La situazione si presenta già come un dato rilevante, considerando che siamo solo all’inizio del mese e altri voli potrebbero ancora essere cancellati.

Un’analisi della società specializzata Cirium ha rivelato come, al momento, oltre dodicimila voli previsti a maggio -per un totale di due milioni di posti- siano già stati cancellati dalle compagnie aeree internazionali. Si tratta, naturalmente, di un effetto del rincaro del carburante per aerei, dovuto alla guerra in Medio Oriente, che ha portato a un aumento del prezzo dell’84% dall’inizio del conflitto. Secondo i dati raccolti, il numero totale di posti disponibili nel mese corrente è sceso da centotrentadue a centotrenta milioni. Le compagnie si stanno muovendo in due direzioni: o cancellano i voli, o ne riducono la capacità, ricorrendo a mezzi più piccoli, che consumano meno ma che, al tempo stesso, possono ospitare un numero inferiore di passeggeri.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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