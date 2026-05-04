Campionato italiano | cronoscalata in moto un successo di team e pubblico

Il campionato italiano di cronoscalata in moto si è svolto ieri ad Arezzo, attirando un grande pubblico e coinvolgendo numerosi team. La gara si è disputata su un percorso impegnativo che ha messo alla prova le abilità dei piloti. Le condizioni climatiche sono state favorevoli e il pubblico ha assistito con entusiasmo alle manche di gara. La manifestazione ha concluso con la premiazione dei vincitori.

Arezzo, 4 maggio 2026 – . La tappa del campionato italiano motociclistico di corsa in salita che si è svolta nel weekend sui tornanti di Pieve Santo Stefano ha visto 137 concorrenti, dai Quad alle Superbike, per oltre 10 categorie e decine di team da tutta Italia. Otto gare di campionato italiano per due chilometri e mezzo a tutto gas sulle curve a gomito del Passo dello Spino percorsi anche da un pievano Doc, Mirko Balzoni, con la sua potentissima 600 di cilindrata. Mirko si è classificato quarto assoluto nella sua categoria tra gli applausi dei compaesani e i complimenti del Corsaro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campionato italiano: cronoscalata in moto, un successo di team e pubblico Notizie correlate A Fiorano il ruzzolone incorona i suoi campioni, successo per il primo Campionato italiano a terneUn weekend all’insegna della tradizione, della precisione e di una straordinaria partecipazione ha segnato il debutto del 1° Campionato Italiano di... Inizia benissimo il cammino della MonrealBike Racing Team, a Nicolosi un doppio podio per il team normanno nel Campionato Regionale FCI – Coppa SiciliaIl team ha appena iniziato a battere il terreno di gara, ma ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per affrontare il campionato 2026 al... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: CAMPIONATO ITALIANO VELOCITÀ MONTAGNA - Motori accesi per la 49ª Cronoscalata Catania–Etna; Levico-Vetriolo, 164 gli iscritti alla cronoscalata del 2 maggio; Campionato Italiano, Modena Kart subito sul podio a Lonato; Motori in scena a Montefiascone: torna la 29ª Cronoscalata Lago-Montefiascone. CAMPIONATO ITALIANO MINIENDURO 24MX SERIES - ROUND#1 – OLIVETO CITRA – 2-3 MAGGIO 2026 - facebook.com facebook Il TSN Genova brilla a Pisa nella quarta tappa del Campionato Italiano 2026 x.com