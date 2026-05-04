Al termine della stagione, due giocatori attualmente in forza al Napoli potrebbero lasciare la squadra. Si tratta di un centrocampista e di un esterno, entrambi coinvolti nelle ultime settimane in voci di mercato. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo alle loro eventuali partenze, ma le trattative in corso sono state riportate dai media specializzati nel settore. La società non ha ancora annunciato decisioni definitive in merito.

Per Elmas e Mazzocchi l’avventura in maglia azzurra può terminare a fine stagione. “È ai saluti Pasquale Mazzocchi. Il terzino di Barra non era voluto andare via ma a giugno cambierà casacca. Non sarà riscattato, invece, Elmas. Il macedone è stato determinante quando ci sono state tante assenze ma ultimamente è finito ai margini. Con la valigia pronta c’è Olivera. Che non ha superato i trenta ma il club vorrebbe lasciarlo libero di trovarsi un’altra soluzione”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Calciomercato Napoli: Elmas e Mazzocchi in uscita

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