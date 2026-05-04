In Calabria, le recenti alluvioni causate dai cicloni Harry e Nils hanno provocato gravi danni all'agricoltura locale. Le esondazioni del fiume Crati hanno portato a inondazioni estese, compromettendo i terreni destinati alla coltivazione. La Regione ha annunciato l’intenzione di adottare misure per sostenere le piccole aziende agricole colpite, anche se i dettagli specifici non sono ancora stati resi noti.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno le esondazioni del Crati la qualità dei suoli agricoli?. Quali misure concrete approverà la Regione per salvare le piccole aziende?. Quanto peserà il calo del 70% dell'orticoltura sulle economie locali?. Perché la successione dei due cicloni ha impedito il recupero delle colture?.? In Breve Ciclone Harry colpisce Reggio Calabria e Catanzaro tra il 17 e il 21 gennaio.. Ciclone Nils causa esondazioni del fiume Crati nella Piana di Sibari a febbraio.. Perdite medie del 50% per gli agrumi e del 30% per gli ulivi.. Settore orticolo in pieno campo registra cali produttivi del 70%.. La Giunta regionale ha approvato la declaratoria di calamità naturale per i cicloni Harry e Nils, che tra gennaio e febbraio 2026 hanno devastato le colture in Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, agricoltura in ginocchio: calamità per i cicloni Harry e Nils

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