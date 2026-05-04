Al Salone del Mobile 2026, viene presentata la No-Wall House di Caccaro, un progetto che propone una nuova interpretazione degli spazi abitativi. La casa non viene più vista solo come luogo di accoglienza, ma come ambiente in grado di adattarsi alle trasformazioni quotidiane e ai ritmi di vita contemporanei. La proposta si inserisce in una visione che privilegia ambienti flessibili e funzionali, capaci di rispondere alle esigenze di un modo di vivere in evoluzione.

O ggi non chiediamo più alla nostra casa di essere solo accogliente. Deve seguirci nei cambiamenti, adattarsi ai nostri ritmi, interpretare un modo di vivere sempre più fluido e moderno. È da questa esigenza concreta che è nata la visione di Caccaro, protagonista al Salone del Mobile 2026 con un progetto che ha ripensato radicalmente il concetto di spazio domestico. Caccaro, il progetto “No-Wall House, a stage for time”. guarda le foto Caccaro e No-Wall House, a stage for time. No-Wall House, a stage for time non è un semplice allestimento, ma un racconto in movimento. Un palcoscenico senza quinte né confini rigidi, dove l’arredo ha smesso di essere complemento ed è diventato struttura, architettura, elemento generativo dello spazio.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Caccaro, una nuova visione per No-Wall House al Salone del Mobile 2026

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