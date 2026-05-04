Nel 1874, in Kansas, un giovane abbandona gli studi a Harvard per cercare un’esperienza diversa da quella offerta dai libri. La sua ricerca lo porta in un paesaggio desolato e selvaggio, dove si imbatte in una comunità di cacciatori di bufali. Il film “Butcher’s Crossing” segue il suo viaggio, con Nicolas Cage nel ruolo di un cacciatore di bufali che affronta un ambiente duro e imprevedibile.

Kansas, 1874. Will Andrews è un ragazzo di buona famiglia che ha abbandonato Harvard in cerca di qualcosa che i libri non possono dargli. Il suo viaggio lo porta nella cittadina di Butcher’s Crossing, con una lettera di presentazione per un certo McDonald, un commerciante di pelli di bisonte con cui il padre aveva fatto affari in gioventù. L’uomo lo accoglie con diffidenza, cercando di spegnere sul nascere le sue aspettative. Will non lo ascolta e al saloon si imbatte in Miller, un cacciatore di lungo corso dalla testa rasata e dalla lingua tagliente, che sostiene di conoscere una valle nascosta nel cuore delle Montagne Rocciose, dove i bisonti si radunano in numero tale da non essere stati ancora presi di mira dalle rotte commerciali della caccia.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Butcher’s Crossing: Nicolas Cage a caccia di bufali in un western crepuscolare – Recensione

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