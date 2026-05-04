Brigitte Nielsen l’appello del figlio Killian | Voglio un confronto mi manca

Killian Nielsen ha chiesto pubblicamente un confronto con sua madre, Brigitte Nielsen, con cui non ha più rapporti da più di tre anni. L’appello arriva dopo un periodo di silenzio e la mancanza di comunicazione tra i due. La richiesta di incontro è stata condivisa attraverso dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sulle ragioni di questa distanza. La notizia ha suscitato attenzione tra i media e i fan dei protagonisti.

(Adnkronos) – Killian Nielsen torna a parlare del suo rapporto con la mamma Brigitte, con cui non ha più contatti da oltre tre anni. Il figlio dell'attrice e modella danese è stato ospite oggi, lunedì 4 maggio, a La volta buona dopo l'appello della scorsa settimana: "Mamma ti amo tantissimo, colgo quest'occasione per dirti che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Sapete che Brigitte Nielsen non si parla più col figlio Killian? Ecco il motivo e l’appello del ragazzoKillian Nielsen rompe il silenzio sul difficile rapporto con la madre Brigitte Nielsen: tra distanza, incomprensioni e ferite del passato, il figlio... Killian Nielsen sulla madre Brigitte dopo Belve: “Mi hanno negato di vederla, io voglio solo voltare pagina”Killian Nielsen ha parlato del rapporto con la madre Brigitte dopo le sue dichiarazioni a Belve. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tentativo di riappacificazione: Il figlio di Brigitte Nielsen racconta tutto in TV: Non mi risponde più | blue News; Killian Nielsen rompe il silenzio in tv: appello struggente alla madre Brigitte, non riesco a contattarti; Mi ha bloccato anche su Instagram: l’amaro retroscena dopo l’ultima puntata a Belve; Brigitte Nielsen, il figlio Killian lancia un appello in tv: Bevevo per la sua mancanza, ora non mi risponde. Brigitte Nielsen, l'appello del figlio Killian: Voglio un confronto, mi mancaKillian Nielsen torna a parlare del suo rapporto con la mamma Brigitte, con cui non ha più contatti da oltre tre anni. Il figlio dell'attrice e modella danese è stato ospite oggi, lunedì 4 maggio, a L ... adnkronos.com Killian, figlio di Brigitte Nielsen: Il mio appello in tv per mamma? Speravo in una chiamata| I ricordi…Killian, figlio di Brigitte Nielsen, si è raccontato a La Volta Buona parlando del rapporto interrotto con la mamma. Le note frizioni tra Killian Nielsen e sua madre Brigitte potrebbero presto attenua ... ilsussidiario.net Il figlio di Brigitte Nielsen: “Non ci parliamo da anni” Killian, figlio dell’attrice Brigitte Nielsen, ha raccontato pubblicamente il difficile rapporto con la madre, con cui non ha contatti da tempo. “Non ci parliamo da anni, ma vorrei tanto riabbracciarla”, ha detto, spie - facebook.com facebook Questa sera torna #Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da #FrancescaFagnani. Gli ospiti saranno Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva. Vi aspettiamo ogni martedì alle 21.20 su Rai 2 e RaiPlay e ogni mercoledì su Disney+ #MadeByFr x.com