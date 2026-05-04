Bressanone video sorveglianza | preso il ladro di una pizzeria

A Bressanone, i carabinieri hanno individuato e arrestato un giovane sospettato di aver rubato in una pizzeria. In poche ore, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, sono riusciti a identificarlo e a rintracciarlo. Durante la perquisizione presso la sua abitazione, gli agenti hanno trovato oggetti che potrebbero essere collegati al furto. Le indagini continuano per verificare eventuali altri reati associati.

?? Cosa scoprirai Come hanno fatto i carabinieri a identificare il ladro in poche ore? Cosa hanno trovato gli agenti durante la perquisizione del ventunenne? Perché il sistema di videosorveglianza è stato decisivo per la pizzeria? Quali altre accuse sono state contestate al giovane fermato??? In Breve Furto di 100 euro avvenuto presso la pizzeria Agorà 21 in via Fienili. Perquisizione sul giovane ha portato al ritrovamento di hashish nelle vicinanze. Il comandante Giuseppe Specchio sottolinea l&# .🔗 Leggi su Ameve.eu

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