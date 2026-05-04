Bracciano | incidente alle cascate ferito un 50enne Soccorsi in azione fino a tarda notte
Nella notte tra sabato e domenica, il soccorso alpino è intervenuto per soccorrere un uomo di 50 anni ferito durante un'escursione nelle Cascate di Castel Giuliano, tra i comuni di Bracciano e Cerveteri. L'uomo, residente a Roma, è stato assistito fino a tarda notte. L'intervento si è reso necessario a causa di un incidente avvenuto durante l'escursione nell'area.
Intervento nella notte tra sabato e domenica per il soccorso alpino, attivato per prestare assistenza a un escursionista di 50 anni, residente a Roma, impegnato in un’escursione nell’area delle Cascate di Castel Giuliano, tra i comuni di Bracciano e Cerveteri, in provincia di Roma.Ferito alla.🔗 Leggi su Romatoday.it
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