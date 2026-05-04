Bracciano | incidente alle cascate ferito un 50enne Soccorsi in azione fino a tarda notte

Nella notte tra sabato e domenica, il soccorso alpino è intervenuto per soccorrere un uomo di 50 anni ferito durante un'escursione nelle Cascate di Castel Giuliano, tra i comuni di Bracciano e Cerveteri. L'uomo, residente a Roma, è stato assistito fino a tarda notte. L'intervento si è reso necessario a causa di un incidente avvenuto durante l'escursione nell'area.