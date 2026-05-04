Dopo il successo nella prima partita, Bonacina ha dichiarato che la serie resta aperta e ha sottolineato la grinta di Roseto. La prossima sfida si concentrerà su come la difesa riuscirà a contenere nuovamente Harrison, mentre si analizzerà anche il rischio di un errore tattico sui rimbalzi che potrebbe compromettere il controllo del ritmo della partita 2. La squadra si prepara quindi a un match cruciale.

? Cosa scoprirai Come farà la difesa a contenere nuovamente Harrison nella gara 2?. Quale errore tattico sui rimbalzi rischia di costare il controllo del ritmo?. Perché l'esperienza della Liofilchem mette in guardia Bonacina nonostante il vantaggio?. Chi dovrà alzare il livello fisico per evitare il ribaltamento della serie?.? In Breve Harrison ha ricevuto raddoppio difensivo ma ha servito Cannon, Landi e Petrovic.. La squadra di Bonacina ha subito la pressione avversaria sui rimbalzi offensivi.. Il vantaggio attuale della serie è di 1-0 dopo il primo episodio.. La Liofilchem ha mostrato esperienza nella gestione delle fasi cruciali del match.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bonacina dopo il successo: “La serie resta aperta, Roseto è grintosa

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