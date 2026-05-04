Nuovi rilievi suggeriscono che il gesto dei piloti durante la fase critica dell’incidente potrebbe essere stato intenzionale. In particolare, gli investigatori hanno analizzato le modalità con cui i motori sono stati spenti in volo e i movimenti effettuati dai piloti durante la manovra di discesa. Le verifiche sui dati raccolti indicano che ci sono state azioni precise e mirate, ma le cause di tali decisioni sono ancora al centro di approfondimenti.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i piloti a spegnere i motori in volo?. Chi ha fisicamente spostato la cloche verso il basso durante la picchiata?. Perché il primo ufficiale era stato declassato prima del disastro?. Cosa nasconde il governo cinese dietro il segreto sulla sicurezza nazionale?.? In Breve Nuovi rilievi tecnici analizzano 1.959 pagine di documenti dopo il disastro del 21 marzo 2022.. L'impatto è avvenuto a 29.000 piedi con velocità di 1.125 chilometri orari.. L'equipaggio comprendeva un comandante con 7.500 ore e un primo ufficiale con 31.000 ore.. La CAAC ha negato aggiornamenti nel 2025 per motivi di sicurezza nazionale cinese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boeing China Eastern: nuovi rilievi indicano un gesto intenzionale

Volare con China Eastern Airlines

Notizie correlate

Boeing China Eastern, la verità choc sul disastro aereo del 2022: “Fu un gesto intenzionale”Quattro anni dopo il disastro aereo del Boeing 737 del China Eastern che il 21 marzo 2022 si è schiantato al suolo provocando la morte di 132 persone...

Cina, incidente aereo China Eastern del 2022: “I motori furono spenti”A più di quattro anni di distanza dallo schianto in Cina del Boeing 737-800 della China Eastern Airlines da un’altezza di circa 8.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Incidente aereo in Cina, il documento Usa: Il pilota ha spento i motori in volo e spinto la cloche per andare in picchiata; Usa, documento americano riapre il caso del disastro del Boeing 737 della China Eastern: Motori spenti in volo; Aereo caduto in Cina, il rapporto: Motori spenti in volo e cloche in avanti.

Il disastro aereo China Eastern del 2022 con 132 morti: Fu il pilota a disattivare il carburanteL’elemento – in parte già filtrato all’indomani dell’incidente – emerge dai dati raccolti dalla National Transportation Safety Board Usa che ha potuto esaminare i contenuti della scatola nera. Qualcun ... msn.com

Cina, incidente aereo China Eastern del 2022: I motori furono spentiI passeggeri attendono il loro volo mentre un aereo della China Eastern decolla dalla ... msn.com

Boeing China Eastern, la verità choc sul disastro aereo del 2022: “Fu un gesto intenzionale” x.com

Boeing China Eastern, la verità choc sul disastro aereo del 2022: “Fu un gesto intenzionale” - facebook.com facebook