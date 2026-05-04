Bochicchio | 592 milioni per i trasporti ma mancano i risultati

Nel corso degli ultimi mesi sono stati assegnati 592 milioni di euro ai trasporti pubblici, ma finora non sono stati resi noti i risultati concreti di questi investimenti. Si segnala inoltre come alcuni fondi provenienti dalla regione siano stati utilizzati per sostenere lavoratori provenienti da altre aree del paese, suscitando interrogativi sulla gestione delle risorse e sulla trasparenza delle destinazioni dei finanziamenti.

? Cosa scoprirai Dove finiscono esattamente i 592 milioni stanziati per i trasporti?. Perché i fondi lucani finanziano lavoratori provenienti da altre regioni?. Come influisce la gestione dei contratti ferroviari sulla sicurezza dei pendolari?. Chi deve rispondere del mancato sviluppo occupazionale nei borghi isolati?.? In Breve Spesa per trasporti seconda solo alla sanità nel bilancio regionale lucano.. Controversie sindacali con Trenitalia su subappalti gomma e vetustà mezzi.. Fuga di capitali verso personale extraregionale nonostante fondi lucani stanziati.. Mancanza di unità produttivo-manutentiva locale per lo sviluppo occupazione Basilicata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bochicchio: 592 milioni per i trasporti, ma mancano i risultati Notizie correlate Leggi anche: Metro 1, i lavori per il prolungamento vanno avanti ma mancano i 200 milioni del Ministero dei Trasporti per i treni Leggi anche: Metro 1, i lavori per il prolungamento vanno avanti ma mancano i 200 milioni di euro del Ministero dei Trasporti