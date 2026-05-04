Bitmine Immersion Technologies BMNR annuncia che le partecipazioni in ETH raggiungono i 5,078 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e contanti ammontano a 13,3 miliardi di dollari

Da iltempo.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bitmine Immersion Technologies ha comunicato di possedere 5,078 milioni di token ETH, rappresentando oltre il 4,21% dell’offerta totale di questa criptovaluta. La società ha inoltre dichiarato di detenere partecipazioni complessive in criptovalute e contanti per un valore di 13,3 miliardi di dollari. Tra le partecipazioni in ETH, Bitmine possiede circa 120,7 milioni di token.

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