Biennale tutto il caso del padiglione russo dall’inizio

Manca poco all’apertura della Biennale di Venezia, una delle esposizioni più importanti nel panorama dell’arte contemporanea. Nel frattempo, continuano le polemiche riguardo al padiglione russo, che da settimane occupa le cronache. La questione coinvolge aspetti legati alla partecipazione, alle decisioni organizzative e alle ripercussioni di eventi internazionali sulla manifestazione. La situazione rimane al centro del dibattito pubblico, con diversi punti di vista che si confrontano nel mondo dell’arte e della cultura.

Dalla scelta di riaprirlo dopo quattro anni di assenza allo scontro tra la Fondazione e il governo fino alle dimissioni della Giuria internazionale. Cos’è successo (e cosa succederà). Si avvicina la data di apertura della Biennale di Venezia, una delle esposizioni d’arte contemporanea più importanti al mondo, ma le polemiche attorno al padiglione russo non si placano. La presenza della Federazione, sottoposta a sanzioni internazionali per la sua invasione dell’Ucraina, a un evento culturale così rilevante ha infatti suscitato critiche e sdegno sia in Italia sia in Europa. L’ultimo capitolo della querelle riguarda le dimissioni in blocco della giuria internazionale che assegna i premi.🔗 Leggi su Lettera43.it

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