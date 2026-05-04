Bici abbandonate ovunque? Ecco le regole | tassametro ' infinito' per chi sbaglia e Gps ' lumaca'

In diverse zone della città, si segnalano frequentemente biciclette lasciate in modo apparentemente casuale, spesso in posti insoliti o accessi vietati. Le autorità stanno introducendo nuove norme per regolamentare questa situazione, prevedendo sanzioni che includono un tassametro con limiti illimitati e un sistema GPS che monitora la posizione delle bici. La questione ha suscitato numerose discussioni tra residenti, soprattutto sui social, dove si evidenziano le difficoltà nel gestire il parcheggio delle biciclette.