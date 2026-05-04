Bici abbandonate ovunque? Ecco le regole | tassametro ' infinito' per chi sbaglia e Gps ' lumaca'
In diverse zone della città, si segnalano frequentemente biciclette lasciate in modo apparentemente casuale, spesso in posti insoliti o accessi vietati. Le autorità stanno introducendo nuove norme per regolamentare questa situazione, prevedendo sanzioni che includono un tassametro con limiti illimitati e un sistema GPS che monitora la posizione delle bici. La questione ha suscitato numerose discussioni tra residenti, soprattutto sui social, dove si evidenziano le difficoltà nel gestire il parcheggio delle biciclette.
Non si placano le polemiche, alimentate soprattutto sui social attraverso i gruppi di quartiere, sulle biciclette parcheggiate in maniera a dir poco fantasiosa nei posti più disparati, alcuni anche estremamente improbabili. Stiamo parlando dei nuovi servizi di bike sharing che stanno.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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