Beautiful streaming replica puntata 4 maggio 2026 | Video Mediaset

Oggi, lunedì 4 maggio 2026, va in onda una nuova puntata di Beautiful. Durante la trasmissione, Katie si confronta con Poppy, accusandola di essere coinvolta nella morte di Tom e Hollis per overdose. La scena si svolge tra confronti diretti e accuse esplicite, mentre i personaggi cercano di fare chiarezza sulla vicenda. La puntata può essere rivista anche in replica sui canali di Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 4 maggio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Katie affronta Poppy accusandola apertamente di essere coinvolta nella morte per overdose di Tom e Hollis. Secondo Katie, le due morti non sono una coincidenza. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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