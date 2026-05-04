Beatrice Venezi attacca il Governo dopo l'addio alla Fenice | Sfumato il suo progetto culturale

Beatrice Venezi ha criticato il Governo dopo la conclusione del suo rapporto con il teatro veneziano. Ha dichiarato di aver incontrato ostilità e pressioni durante il suo incarico e ha affermato che il progetto culturale che aveva promosso con la sua nomina è stato interrotto. La compositrice e direttrice d’orchestra ha espresso disappunto per la fine della collaborazione, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi specifici.

Beatrice Venezi attacca il Governo dopo la fine del rapporto con la Fenice: denuncia ostilità, pressioni e la fine del progetto culturale che aveva sostenuto la sua nomina.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Fenice, Venezi: ‘Sfumato il progetto culturale del governo’Beatrice Venezi commenta la revoca del suo ruolo come direttrice d'orchestra al Teatro La Fenice di Venezia. Il Teatro La Fenice ‘licenzia’ Beatrice Venezi: “Annullate le collaborazioni, gravi dichiarazioni pubbliche”La Fondazione Teatro La Fenice ha deciso di interrompere ogni collaborazione con Beatrice Venezi per dichiarazioni ritenute offensive verso... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Beatrice Venezi attacca l'orchestra del Teatro La Fenice, ancora scintille tra la direttrice e i musicisti; Beatrice Venezi contro i musicisti Anna e Marco Trentin: Facilitati; La Fenice licenzia Beatrice Venezi dopo le polemiche: annullate tutte le collaborazioni future; Licenziata dalla Fenice, ora Beatrice Venezi ne ha per tutti: Fatta carne da macello, nessuno mi ha tutelata. Meloni? Questa destra aveva bisogno della mia faccia pulita e mi ha utilizzata. Beatrice Venezi attacca il Governo dopo l’addio alla Fenice: Sfumato il suo progetto culturaleBeatrice Venezi attacca il Governo dopo la fine del rapporto con la Fenice: denuncia ostilità, pressioni e la fine del progetto culturale che aveva sostenuto ... fanpage.it CARNE MACELLO Beatrice Venezi all’attacco dopo il licenziamento: «Mi hanno resa carne da macello»Venezi parla apertamente di «bullismo e fango sulla mia carriera», descrivendo un ambiente lavorativo diventato insostenibile ... statoquotidiano.it +++ CASO FENICE, PARLA BEATRICE VENEZI +++ L’intervista alla direttrice Beatrice Venezi: «Stava al sovrintendente organizzare un incontro con l’orchestra della Fenice. La mia non era una nomina politica, semmai quella di Colabianchi. Ho iniziato a sos - facebook.com facebook “C'è stato un accanimento, questo muro contro muro per impedire un cambio di rotta... Forse, è sfumato il progetto culturale di questo governo”. È l'opinione di Beatrice Venezi sulla conclusione del suo rapporto con il Teatro La Fenice, espressa in un'intervista x.com