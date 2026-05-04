Nella giornata del 4 maggio 2026, si sono registrate tensioni nello Stretto di Hormuz, con comunicazioni ufficiali che indicano l’apertura di un corridoio marittimo. Il comando militare statunitense ha annunciato questa decisione, mentre un esponente dell’amministrazione ha dichiarato che in caso di attacco saranno adottate misure drastiche. Nel frattempo, l’ex presidente ha annunciato l’avvio di un’operazione militare mirata a liberare le navi presenti nella zona.

Roma, 4 maggio 2026 – Donald Trump è stanco dei negoziati in stallo e, per mettere pressione a Teheran, ha lanciato Project Freedom, l’operazione che mira a liberare le navi ferme nello Stretto di Hormuz. In questo contesto sarebbero cambiate anche le regole d’ingaggio: le forze statunitensi sono ora autorizzate a colpire subito qualsiasi minaccia contro le imbarcazioni in transito, in particolare barchini dei pasdaran o postazioni missilistiche iraniane. Il rischio, però, è che ad affondare siano soprattutto i colloqui con la Repubblica islamica. “Sono pienamente consapevole che i miei rappresentanti stanno intrattenendo colloqui molto positivi con l’Iran e che tali discussioni potrebbero portare a esiti estremamente positivi per tutti”, ha scritto Trump su Truth, il suo social network.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Battaglia navale a Hormuz, il comando Usa: aperto corridoio nello Stretto. Trump: “Se attaccano li spazziamo via”

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