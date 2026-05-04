Dopo una stagione caratterizzata da diverse difficoltà, il difensore dell’Inter ha pubblicamente ringraziato i compagni e la società sui social, sottolineando che lo Scudetto conquistato ha un valore più grande. Nel suo messaggio, ha anche espresso gratitudine per il supporto ricevuto, affermando di non essere mai stato solo durante tutto il percorso. La sua testimonianza arriva al termine di un’annata complessa, ma comunque ricca di soddisfazioni.

di Francesco Spagnolo Bastoni sui social ringrazia i compagni e l’Inter al termine di una stagione che per lui non è stata sicuramente molto semplice. Le parole. La festa per la conquista del titolo nazionale ha travolto Milano, consacrando una stagione dominata dall’inizio alla fine. Tra i protagonisti assoluti della cavalcata nerazzurra spicca la figura di Alessandro Bastoni, che ha voluto celebrare il traguardo con parole cariche di significato ed emozione. Dopo il fischio finale del match vinto per 2-0 contro il Parma nella cornice di un Meazza straripante di gioia, il difensore ha affidato ai social i suoi pensieri: « Questo vale di più. Non sono mai stato solo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bastoni dimentica le critiche e ringrazia l’Inter: «Questo Scudetto vale di più. Non sono mai stato solo»

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