Secondo quanto riferito, il possibile trasferimento di Bastoni al Barcellona si presenta come una strada difficile. A fare chiarezza sulla situazione è stato il giornalista Gianluca Di Marzio, che ha fornito aggiornamenti sulla trattativa. La situazione rimane complessa e non ci sono ancora dettagli definitivi sul futuro del giocatore.

di Stefano Cori Bastoni ora può davvero trasferirsi al Barcellona? A fare chiarezza sulla questione è Gianluca Di Marzio. L’Inter ha portato a casa lo Scudetto centrando così il primo grande obiettivo stagionale. Adesso ci sarà da preparare la Coppa Italia, la cui finale è in programma mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Nel frattempo ci sarà modo di preparare anche il futuro e dunque anche il calciomercato estivo. Tra la questioni più calde c’è senza dubbio quella relativa ad Alessandro Bastoni. A parlare della situazione è Gianluca Di Marzio, queste le sue parole: SQUADRA COMPETITIVA IN EUROPA «Adesso si parlerà chiaramente...🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni, Di Marzio: «La pista Barcellona si presenta piuttosto complicata»

Bastoni Andrà Al Barcellona Dopo Tutto Questo

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