Bari eclettica

Domenica 10 maggio si apre una finestra su un lato poco conosciuto di Bari, caratterizzato da eleganza e dettagli nascosti. La giornata permette di scoprire architetture risalenti all’inizio del Novecento e di esplorare spazi spesso invisibili ai passanti. Tra questi, un’occasione esclusiva sarà quella di visitare il Palazzo dell’Acquedotto Pugliese, aperto al pubblico in via straordinaria.

C’è una Bari che pochi conoscono. elegante, raffinata, sorprendente.Domenica 10 maggio entra nel cuore dell’eclettismo barese, tra dettagli nascosti e architetture d’inizio ’900. fino a varcare, in via esclusiva, le porte del Palazzo dell’Acquedotto Pugliese.Un’apertura riservata.Un viaggio tra.🔗 Leggi su Baritoday.it Fantasia Eclettica “ZANCLE” di Luigi Capuano - Official Video Notizie correlate Pattinaggio: l’Eclettica conquista il podio con 4 ori regionali? Cosa sapere La ASD Eclettica ottiene 8 titoli regionali al campionato di pattinaggio a Caltanissetta. Anne Hathaway, come una principessa nella notte Eclettica di BvlgariNata dal dialogo fluido e in costante evoluzione che la Maison intreccia con l’arte, la collezione rappresenta infatti la manifestazione più ardita...