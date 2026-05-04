Autismo e neurodiagnosi precoci Novara | Bisognerebbe avere un filo di prudenza prima di dichiarare autistico un bambino di un anno e mezzo o due

In un intervento recente, un esperto nel settore ha sottolineato l’importanza di adottare cautela nel diagnosticare l’autismo in bambini molto piccoli, come quelli di un anno e mezzo o due. Questa osservazione è stata fatta attraverso i canali social di una pubblicazione e si inserisce in un dibattito più ampio sulla crescita delle neurodiagnosi nei minori, con particolare attenzione alle valutazioni precoci e alle eventuali implicazioni di diagnosi affrettate.

Su VITA Società Editoriale e tramite i propri canali social, il fondatore del Cpp Daniele Novara solleva una questione cruciale legata alla crescita delle neurodiagnosi nei minori. Il rischio concreto è quello di allargare a dismisura il raggio d’azione medico, coinvolgendo alunni che presentano esclusivamente delle fatiche emotive e comportamentali. Riferendosi all’analisi della psicologa britannica, Novara ha precisato: “A causa di diversi fattori culturali, lo spettro è diventato via via sempre più inclusivo. E penso che ora sia arrivato al punto di collassare, tanto che l’aumento dei casi non si può spiegare soltanto con la maggiore consapevolezza”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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