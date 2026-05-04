A pochi mesi dal matrimonio, un'influencer si trova in Marocco insieme alle amiche, partecipando a un addio al nubilato. Durante il weekend, trascorre del tempo in compagnia delle amiche, vivendo momenti di allegria e spensieratezza. La scelta di questa destinazione si riflette in un viaggio all'insegna di relax e divertimento, lontano dalla routine quotidiana. La coppia è attesa per il matrimonio nei prossimi mesi.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: questa estate Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza convoleranno a nozze. Prima del grande passo, però, l'influencer ha deciso di ritagliarsi uno spazio di pura evasione in Nord Africa, per un addio al nubilato con gli affetti più cari. Approfittando del ponte del primo maggio, Aurora è atterrata a Marrakech per lasciarsi alle spalle la routine milanese e immergersi nei colori e nei profumi del Marocco. E dalle immagini emerge soprattutto il clima di spensieratezza e l'adrenalina per l'avventura tutta al femminile. Per documentare il viaggio, Aurora Ramazzotti ha pubblicato un variopinto carosello sui social.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aurora Ramazzotti vola in Marocco con le amiche: l'addio al nubilato è da sogno

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