Asti si anima con i giovani sbandieratori che, dopo il gruppo di San Secondo, sfileranno per le vie del centro. La piazza si riempie di colori e movimento, mentre i ragazzi si avvicinano per la prima volta a questa esperienza, dimostrando entusiasmo e attenzione. Le contrade partecipanti si preparano a mostrare le proprie performance, creando un passaggio vivace e tradizionale nel cuore della città.

? Cosa scoprirai Quali contrade hanno sfilato dopo il gruppo di San Secondo?. Come hanno gestito i giovani il primo contatto con la piazza?. Perché il Collegio dei Rettori ha puntato tutto sui nuovi ragazzi?. Cosa garantisce la sopravvivenza delle tradizioni tra le contrade astigiane?.? In Breve Corteo da piazza Roma verso il centro iniziato alle ore 14:30.. Partecipazione di 18 contrade tra cui Baldichieri, Cattedrale, Don Bosco e Tanaro.. Iniziativa promossa dal Collegio dei Rettori per garantire il ricambio generazionale.. Esibizioni dei giovani musici e sbandieratori nella piazza San Secondo.. I giovani sbandieratori e i gruppi musici di Asti hanno animato la piazza San Secondo domenica 3 maggio alle ore 15, celebrando la Sbandierata del Santo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asti, i giovani sbandieratori accendono la piazza per il Santo

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