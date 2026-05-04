Ascierto | Con nivolumab sottocute un vantaggio win-win per sistema e pazienti

Una recente approvazione ha reso disponibile una formulazione sottocutanea di un farmaco utilizzato nel trattamento oncologico. Questa modifica permette di somministrare il medicinale in modo diverso rispetto alle modalità precedenti. La novità riguarda sia l'efficienza nel rapporto tra tempo e cura per i pazienti, sia l'organizzazione dei servizi dedicati alla lotta contro il cancro. È stato evidenziato come questa formulazione possa portare benefici pratici per il sistema sanitario.

Roma, 4 mag. (Adnkronos Salute) - "La recente approvazione della formulazione sottocutanea di nivolumab rappresenta un passo avanti significativo sia per i pazienti sia per l'organizzazione dei servizi oncologici. I vantaggi sono concreti e immediati. A differenza della somministrazione endovenosa, la nuova modalità sottocutanea consente un'iniezione rapida, eseguibile in pochi minuti. Questo rende il trattamento più semplice e meno impegnativo per i pazienti, che possono trascorrere molto meno tempo in ospedale. Una differenza non solo pratica, ma anche rilevante per la qualità della vita, soprattutto per chi deve sottoporsi a terapie prolungate".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ascierto: "Con nivolumab sottocute un vantaggio win-win per sistema e pazienti" Notizie correlate Leggi anche: Renzi modalità win-win pronto a sfruttare tutto. Calenda guarda a destra Win for life: nuova vincita in una tabaccheria teatinaIl Win for life classico sorride di nuovo a Chieti dove un giocatore ha vinto quasi 12mila euro. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Tumori: in Italia l’immunoterapia sottocute, si somministra in pochi minuti. Ascierto: Con nivolumab sottocute un vantaggio win-win per sistema e pazientiRoma, 4 mag. (Adnkronos Salute) - La recente approvazione della formulazione sottocutanea di nivolumab rappresenta un passo avanti significativo sia per i pazienti sia per l'organizzazione dei serviz ... iltempo.it Nivolumab: approvata la rimborsabilità dell'immunoterapia da AIFA per melanoma e tumore al polmone in fase precoceSecondo il dott. Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma dell’Istituto Pascale di Napoli, anticipare l’immunoterapia agli stadi IIB e IIC può aumentare il numero di pazienti ... notizie.tiscali.it